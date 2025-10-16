В Китае ответили на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти

США, требуя прекратить закупки российской нефти, занимаются запугиванием и подрывают международную торговлю. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Подход США — это типичная односторонняя гегемония и экономическое принуждение, которые серьезно нарушают международные торгово-экономические правила», — сказал он.

По словам дипломата, политика США угрожает безопасности и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал требование Трампа нереалистичным. При этом он подчеркнул, что Вашингтон позицию Будапешта понимает.

Ранее Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России.