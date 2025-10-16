Путин назвал запасы газа в России уникальными

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели назвал уникальными запасы газа в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия обладает уникальными запасами газа», — сказал глава государства.

По словам Путина, РФ сохраняет его добычу на высоком уровне, однако необходимо постоянно работать над ресурсной базой и восполнять ее, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов.

10 октября пресс-служба «Газпрома» сообщила о завершении закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) к предстоящей зиме. В компании уточнили, что потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 млн куб. м.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер также заявил на Петербургском международном газовом форуме, что конкуренты близко не стоят к Российской Федерации в вопросе запасов газа.

