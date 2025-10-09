На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Руководитель «Газпрома» напомнил о важной роли России в поставках газа

Миллер: конкуренты близко не стоят к России в вопросе запасов газа
Павел Львов/РИА Новости

Конкуренты близко не стоят к Российской Федерации в вопросе запасов газа. Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме, передает РИА Новости.

«Роль России какая? Важная! А почему важная? Если мы говорим о газе, вообще, близко к нам конкурентов никаких нет», — сказал Миллер.

Он отметил, что сегодня «Газпром» больше всех производит газа, а также больше всех имеет запасов газа. Россия же занимает первое место в этом вопросе.

Миллер также рассказал, что проекты строительства газопроводов в восточном направлении решают задачи построения единой системы газоснабжения самой России.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

Ранее Мария Захарова напомнила Европе, как Россия обеспечивала ее энергоресурсами.

