Страны Европейского союза подвергаются давлению, в том числе изнутри, чтобы они отказались от российских энергоресурсов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного газового форума, передает РИА Новости.

«Идет колоссальное давление на страны европейского союза и через засланцев, которые вроде бы находятся в брюссельских структурах, но действует не то что в интересах иных внешних игроков, а прямо против интересов граждан стран-членов ЕС», — сказала дипломат.

По ее словам, цель этих «засланцев» состоит в том, чтобы Западная Европа была абсолютно подконтрольна западному миру, англосаксам.

Дипломат добавила, что суверенитет, нужный Европе, обеспечивается в том числе энергетическим суверенитетом, и возможность обеспечения топливом всегда им предоставляла именно Российская Федерация.

Накануне Reuters писал, что Евросоюз обяжет Венгрию и Словакию разработать национальные планы по отказу от импорта российских энергоносителей к 2028 году. Эти две страны продолжают импортировать российскую нефть.

Ранее глава венгерского МИД Сийярто заявил, что Венгрия настроена продолжать сотрудничество с РФ в сфере энергетики.