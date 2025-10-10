На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Газпром» закачал в подземные хранилища рекордные объемы газа

«Газпром» завершил закачку газа в подземные хранилища
true
true
true
close
Reuters

«Газпром» полностью завершил закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) к предстоящей зиме. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% — 73,170 млрд куб. м. Это абсолютный исторический рекорд», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 млн куб. м.

При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что масштабная работа по подготовке к предстоящей зиме выполнена в полном объеме и точно в срок.

До этого сообщалось, что поставки российского сжиженного природного газа в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

Ранее в «Газпроме» оценили возможность доведения Европой запасов газа до 90% к зиме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами