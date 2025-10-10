«Газпром» закачал в подземные хранилища рекордные объемы газа

«Газпром» полностью завершил закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) к предстоящей зиме. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% — 73,170 млрд куб. м. Это абсолютный исторический рекорд», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ составляет 858,8 млн куб. м.

При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что масштабная работа по подготовке к предстоящей зиме выполнена в полном объеме и точно в срок.

До этого сообщалось, что поставки российского сжиженного природного газа в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

Ранее в «Газпроме» оценили возможность доведения Европой запасов газа до 90% к зиме.