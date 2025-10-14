В России увеличат финансирование нацпроекта «Семья» до 3,24 трлн рублей

В следующем году финансирование нацпроекта «Семья» увеличат до 3,24 трлн рублей. Об этом сообщил на стратегической сессии правительства РФ председатель Михаил Мишустин, пишет ТАСС

«К 2030 году уровень бедности должен опуститься ниже 7%, для чего в том числе началась реализация обновленного национального проекта «Семья», — сказал он.

Также на сессии глава Кабмина РФ заявил, что инфляция в России постепенно замедляется, несмотря на существенный бюджетный импульс в начале года.

15 сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. В ходе встречи Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

В августе министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в 2025 году составит не менее 1,5%.

Ранее Путин заявил, что экономике России нужно пройти по «острому лезвию».