Силуанов рассказал, сколько бюджету принес налог на игорный бизнес

Силуанов: налог на игорный бизнес даст бюджету около 300 млрд рублей за три года
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Около 300 млрд рублей принесет российскому бюджету за три года налог на игорный бизнес. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС.

Предварительно, введение налога на прибыль букмейкерских контор может принести федеральному бюджету около 17 млрд рублей за три года, рассказал он.

По его словам, введение налога на прибыль таких организаций и налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмейкерских контор позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний.

Ранее Минфин предложил повысить ставку НДС с 20 до 22% и ряд других мер. Налоговые изменения и проект бюджета на 2026–2028 годы ведомство направило в правительство. В случае принятия они вступят в силу 1 января 2026 года.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что увеличение доходной части бюджета должно обеспечиваться за счет повышения эффективности производств, а не налогового бремени.

Ранее нотариус перечислила россиянам подарки, за которые нужно платить налог.

