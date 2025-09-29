Нотариус перечислила россиянам подарки, за которые нужно платить налог

Некоторые подарки облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), заявила «Прайму» нотариус Мария Корнилова.

Она рассказала, что полученные от друзей деньги и вещи сюда не относятся. Однако платить налог необходимо на недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы и цифровые права . Чтобы посчитать размер сбора, нужно умножить рыночную стоимость дара на налоговую ставку. А в случае с недвижимостью все зависит от ее кадастровой стоимости.

Нотариус обратила внимание на единственное исключение из этого правила: если такие подарки получены от супругов, детей, родителей, дедушек, бабушек, внуков, родных и сводных братьев и сестер, дары освобождаются от налогообложения.

«Если бабушка дарит своему внуку квартиру, платить налог не придется, так как подарок получен от близкого родственника. У тех же категорий граждан есть и 50%-ная льгота на федеральный тариф при удостоверении договоров дарения недвижимости у нотариуса», — пояснила Корнилова и добавила, что все сделки по дарению недвижимости с января этого года нужно удостоверять у нотариусов.

Договор дарения — простой и удобный способ передать квартиру или иную недвижимость во владение другому человеку. В 2025 году дарственная на квартиру оформляется по новым правилам. Как правильно заключить договор дарения недвижимости, какие нюансы существуют при оформлении таких сделок и как уберечь себя от судебных споров — в материале «Газеты.Ru».

