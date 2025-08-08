На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоимость золота выросла впервые с апреля

Стоимость золота превысила $3,5 тыс. за тройскую унцию впервые с 22 апреля
Павел Лисицын/РИА Новости

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex поднялась выше $3,5 тыс. за тройскую унцию впервые с 22 апреля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По данным на 1:03 мск, цена на золото росла на 2,62% и составляла $3 534,10 за тройскую унцию.

К 1:25 мск стоимость драгметалла замедлила рост до $3 492,10 за унцию (+1,4%).

8 августа стало известно, что служба таможенного и пограничного контроля США ввела пошлины на импорт золотых слитков весом 1 кг и 100 унций, что может повлиять на Швейцарию как крупнейшего мирового переработчика золота.

Слитки весом 1 кг составляют основу торговли на ключевой фьючерсной площадке Comex. Швейцария экспортирует в США золота на $8–10 млрд ежегодно. Эксперты прогнозируют риск снижения маржинальности для швейцарских рефинеров, возможный пересмотр логистических цепочек и давление на мировой рынок драгметаллов.

8 июля президент России Владимир Путин в рамках встречи с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на цену золота, которая добралась до своего исторического максимума.

Ранее стало известно о планах Трампа добавить золота на потолок Овального кабинета.

