На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин отметил рекордно высокую цену на золото

Путин обсудил с главой Росфинмониторинга исторический пик цены на золото
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на цену золота, которая добралась до своего исторического максимума. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

«Исторический пик [цены на золото]», — подчеркнул российский лидер.

В ходе беседы Путин указал на тенденцию распространения непрозрачных операций с золотыми слитками, против которого направлена деятельность службы по финмониторингу.

По словам экономиста Чиханчин, стоимость золота в последнее время действительно значительно возросла, в связи с чем стало выгодно приобретать золото за рубли в России, после чего продавать за границей за другую валюту и снова конвертировать эту сумму в рубли.

В 2026 году цены на золото могут вырасти на 20–30% по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз дал «Газете.Ru» генеральный директор сервиса Moneymatika Максим Мольдерф. Эксперт посоветовал россиянам часть сбережений направить в золото, отметив, что если случится краткосрочная коррекция, она не изменит долгосрочного тренда.

Ранее российские таможенники поймали иностранца с килограммом золота в аккумуляторе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами