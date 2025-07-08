Путин отметил рекордно высокую цену на золото

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на цену золота, которая добралась до своего исторического максимума. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

«Исторический пик [цены на золото]», — подчеркнул российский лидер.

В ходе беседы Путин указал на тенденцию распространения непрозрачных операций с золотыми слитками, против которого направлена деятельность службы по финмониторингу.

По словам экономиста Чиханчин, стоимость золота в последнее время действительно значительно возросла, в связи с чем стало выгодно приобретать золото за рубли в России, после чего продавать за границей за другую валюту и снова конвертировать эту сумму в рубли.

В 2026 году цены на золото могут вырасти на 20–30% по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз дал «Газете.Ru» генеральный директор сервиса Moneymatika Максим Мольдерф. Эксперт посоветовал россиянам часть сбережений направить в золото, отметив, что если случится краткосрочная коррекция, она не изменит долгосрочного тренда.

Ранее российские таможенники поймали иностранца с килограммом золота в аккумуляторе.