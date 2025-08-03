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В Белом доме оценили возможность пересмотра таможенных пошлин

Белый дом исключил пересмотр таможенных пошлин под давлением рынков
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Mark Schiefelbein/AP

Соединенные Штаты не будут без новых сделок изменять размеры торговых пошлин в случае негативной реакции рынков на торговую политику президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью NBC News заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

По его словам, все сделки являются окончательными.

Хассет подчеркнул, что игроки на рынках положительно восприняли заключенные торговые соглашения. Он отметил, что Вашингтон добился от Европы того, что они открыли свои рынки для американских продуктов, фермеров, малого бизнеса.

Глава совета добавил, что для товаров из США были установлены 15% пошлины, что будет приносить Вашингтону порядка $100 млрд в год.

До этого сообщалось, что мировую торговлю могут ждать серьезные последствия из-за введения США новых тарифных мер, которые станут самыми жесткими за последние 90 лет.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Ранее сообщалось, что Бразилия готовит ответ на торговые пошлины Трампа.

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