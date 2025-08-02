Бразилия готовит ответ на торговые пошлины Трампа

Правительство Бразилии было открыто к диалогу с руководством США, однако теперь оно готовит соответствующий ответ на введение Вашингтоном дополнительной пошлины. Об этом президент республики Луис Инасиу Лула да Силва написал в социальной сети Х.

«Мы всегда были открыты для диалога <...> В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ответить на тарифные меры США», — говорится в сообщении.

По словам главы государства, определять курс развития Бразилии могут местные жители и институты. Речь, в частности, идет о взаимоотношениях с Белым домом.

31 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары из более 60 стран.

В отношении бразильских товаров американский лидер ввел дополнительную пошлину в размере 40%. В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Кроме того, сообщалось, что повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, который проходит в Бразилии над экс-президентом Жаиром Болсонару. В результате принятия дополнительной пошлины общий размер пошлин на бразильские товары достигнет 50%.

Ранее Трамп повысил пошлины против еще нескольких стран.