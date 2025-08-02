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На Западе назвали угрозой мировой торговле ультиматумы Трампа

Bloomberg: усиление США тарифного давления меняет ход мировой торговли
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Мировую торговлю могут ждать серьезные последствия из-за введения США новых тарифных мер, которые станут самыми жесткими за последние 90 лет. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты агентства спрогнозировали, что средняя ставка может вырасти с 13,3% до 15,2% уже в ближайшие дни. В течение двух-трех лет валовый внутренний продукт США может упасть на 1,8%, а инфляция возрасти на 1,1 процентный пункт. Исходя из этого бизнес и потребители очень быстро столкнутся с большим числом расходов.

Дебора Элмс из Фонда Хинриха считает, что «тарифная стена» приведет к сокращению покупательской активности. Аналитики также допускают дальнейшее ужесточение торговой политики администрации президента США Дональда Трампа.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

Комментируя заявления Трампа, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США играет с Россией в «игру ультиматумов» и ему необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается РФ в качестве угрозы и «шага к войне» с США.

Ранее в сенате США призвали Россию «не шутить» с Трампом.

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