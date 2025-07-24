В Минфине рассказали, как будет использоваться цифровой рубль

Романов: цифровой рубль будут использовать для соцвыплат и капстроительства

Центральный банк и правительство России до августа утвердят перечень расходов, по которому будет осуществляться исполнение федерального бюджета с использованием цифрового рубля, заявил директор департамента бюджетной методологии министерства финансов РФ Сергей Романов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в перечень войдут соцпособия, а также расходы на капитальное строительство.

23 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с сентября 2026 года начнется массовое внедрение цифрового рубля и станет обязательным использование универсального QR-кода для российских банков.

15 июля Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля.

В конце апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. Он отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее часть россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле.