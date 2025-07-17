Часть россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле

В 2025 году доля россиян, которая не видит преимуществ у цифрового рубля, выросла до 40% по сравнению с 31% годом ранее. Данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК.

Опрос показал, что среди недостатков цифрового рубля респонденты чаще всего отмечали возможный риск утечки персональных данных (12%), возможность усиленного отслеживания операций государством (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%).

Среди плюсов цифрового рубля респонденты отмечали безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10%), а также более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по 3%).

Накануне сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года банки обязуются предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. В этот же день начнет действовать универсальный QR-код.

В конце апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. Он отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее сообщалось, что россияне запутались в сроках запуска цифрового рубля.