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Часть россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле

ВЦИОМ: 40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле
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Максим Блинов/РИА Новости

В 2025 году доля россиян, которая не видит преимуществ у цифрового рубля, выросла до 40% по сравнению с 31% годом ранее. Данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РБК.

Опрос показал, что среди недостатков цифрового рубля респонденты чаще всего отмечали возможный риск утечки персональных данных (12%), возможность усиленного отслеживания операций государством (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%).

Среди плюсов цифрового рубля респонденты отмечали безопасность, надежность, защиту от кражи или мошенников (10%), а также более удобную форму расчетов и контроль со стороны государства (по 3%).

Накануне сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года банки обязуются предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. В этот же день начнет действовать универсальный QR-код.

В конце апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. Он отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее сообщалось, что россияне запутались в сроках запуска цифрового рубля.

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