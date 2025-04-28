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В Минфине анонсировали введение цифрового рубля в ближайшем будущем

Силуанов: россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями в ближайшем будущем
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Максим Блинов/РИА Новости

Россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

«В этом году Центральный банк во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то, думаю, можно будет в этом году попробовать ряд таких перечислений сделать между вашими друзьями, партнерами и так далее», — сказал Силуанов на лекции «Финансы как оружие: уроки Великой Победы».

Для этого, добавил глава ведомства, нужно открыть соответствующий счет.

В конце февраля этого года Центробанк РФ отложил массовое введение цифрового рубля. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что массовое внедрение начнется позже, чем планировалось.

До этого директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина напомнила, что цифровой рубль не имеет срока давности и не может «сгореть».

Ранее ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль.

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