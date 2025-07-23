Путин утвердил внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода

Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с сентября 2026 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с сентября 2026 года начнется массовое внедрение цифрового рубля и станет обязательным использование универсального QR-кода для российских банков. Документ доступен на официальном портале опубликования правовых актов.

Процесс внедрения цифровых платежей будет проходить постепенно. Уже с 1 сентября 2026 года предприятия розничной торговли, чья ежегодная выручка превышает 120 млн рублей и обслуживаемые системно значимыми банками, обязаны будут предложить клиентам оплату цифровыми рублями. Через год — с 1 сентября 2027-го — к ним подключатся организации с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей. А начиная с 1 сентября 2028 года нововведение распространится на всех остальных участников рынка.

15 июля Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о поэтапном внедрении в оборот цифрового рубля.

В конце апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. Он отметил, что цифровой рубль полностью надежен.

Ранее часть россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле.