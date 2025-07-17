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«Южуралзолото» назначила нового и.о. президента

Исполняющим обязанности президента ЮГК назначена Лариса Ивлева
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Лариса Ивлева назначена на должность исполняющего обязанности президента компании «Южуралзолото» («ЮГК»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что Ивлева назначена вместо Константина Струкова, отстраненного от должности по решению суда.

Ивлева работает в компании с 1993 года. До назначения на пост и.о. президента ЮГК она занимала должность вице-президента.

2 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании «Южуралзолото». Они обнаружили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации объектов в Челябинской области. По данным ведомств, из-за этих нарушений водоохранная зона оказалась загрязнена, а экология региона ухудшилась.

14 июля Советский районный суд Челябинска принял решение о снятии Константина Струкова с места президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний».

По версии следствия, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать эти активы в доход государства.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ситуации с «Южуралзолотом».

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