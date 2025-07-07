На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о ситуации с «Южуралзолотом»

В Кремле направили к правоохранителям вопрос о ситуации с «Южуралзолотом»
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Вопрос о ситуации с «Южуралзолотом» стоить перенаправить к правоохранительным органам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Песков пояснил, что комментировать события вокруг компании — не прерогатива администрации президента.

«Это вопрос все-таки в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам. Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать», — сказал он.

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

Позже появилась информация, что президент «Южуралзолота» Константин Струков. После этого в компании опровергли эту информацию.

Ранее в отношении владельца «Южуралзолота» открыли исполнительное производство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами