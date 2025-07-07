В Кремле ответили на вопрос о ситуации с «Южуралзолотом»

В Кремле направили к правоохранителям вопрос о ситуации с «Южуралзолотом»

Вопрос о ситуации с «Южуралзолотом» стоить перенаправить к правоохранительным органам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Песков пояснил, что комментировать события вокруг компании — не прерогатива администрации президента.

«Это вопрос все-таки в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам. Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать», — сказал он.

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

Позже появилась информация, что президент «Южуралзолота» Константин Струков. После этого в компании опровергли эту информацию.

Ранее в отношении владельца «Южуралзолота» открыли исполнительное производство.