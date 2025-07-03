Доход «Южуралзолота» могут обратить в пользу государства

Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК» («Южуралзолото»), пишет РИА Новости.

2 июля стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

Правоохранители отметили, что также обыски прошли на территории шахты Центральная.

После чего стало известно, что «ЮГК» работает в штатном режиме на фоне обысков в офисах компании.

В марте силовые структуры провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения. В ходе оперативных мероприятий осуществлялась выемка документов.

Ранее обыски прошли в здании администрации главы и правительства Дагестана.