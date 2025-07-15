Управляющая компания «Южуралзолота» перешла в госсобственность

Управляющая компания «Южуралзолота» («ЮГК») перешла в собственность государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Согласно данным реестра, компания полностью перешла в собственность Росимущества. Соответствующие изменения были зарегистрированы 15 июля.

2 июля стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании «Южуралзолото». Они обнаружили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации объектов в Челябинской области. По данным ведомств, из-за этих нарушений водоохранная зона оказалась загрязнена, а экология региона ухудшилась.

14 июля Советский районный суд Челябинска принял решение о снятии Константина Струкова с места президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК).

По версии следствия, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать эти активы в доход государства.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ситуации с «Южуралзолотом».