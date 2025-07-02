«Южуралзолото» работает в штатном режиме на фоне обысков

ЮГК работает в штатном режиме на фоне обысков в офисах компании

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК») работает в штатном режиме на фоне обысков в офисах компании. Об этом говорится в сообщении ЮГК.

«Добыча руды и производство золота продолжаются. Мы находимся в постоянном диалоге с надзорными и правоохранительными органами по всем вопросам, которые возникают по отношению к компании», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах ЮГК. В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области. В результате, по информации ведомств, водоохранная зона была загрязнена, а экологическая обстановка ухудшилась.

В марте силовые структуры провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро», включая московские отделения. В ходе оперативных мероприятий осуществлялась выемка документов. В компании заявили, что холдинг работал в штатном режиме.

Ранее обыски прошли в здании администрации главы и правительства Дагестана.