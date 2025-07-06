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В «Южуралзолоте» отреагировали на данные о задержании президента компании

ЮГК: глава компании Струков не пытался уехать из России и не был задержан
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pravdaurfo.ru

Президент «Южуралзолота» (ЮГК) Константин Струков накануне находился на своем рабочем месте и не был задержан, передает ТАСС со ссылкой на компанию.

По словам ее представителя, Струков не намеревался уезжать за границу и не планирует делать этого в будущем.

«Никаких следственных мероприятий в отношении него не проводилось, его не задерживали», — заявили в ЮГК.

Накануне вечером «Коммерсантъ» написал, что глава компании и зампред Челябинского заксобрания был остановлен, когда пытался уехать с территории РФ. Газета сопроводила публикацию фото, на которых Струков сидит в салоне самолета, а рядом с ним стоят правоохранители.

В статье говорилось о том, что бизнесмен собирался улететь из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier, но Росавиация запретила взлет готовому подняться в воздух лайнеру. После это судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт.

3 июля Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии у предпринимателя активов на 200 млрд руб. Согласно материалам дела, бизнесмен якобы незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

Ранее владельца «Южуралзолота» наградили орденом после обысков.

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