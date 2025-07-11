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Новак рассказал о возможных мерах правительства РФ по снижению цен на бензин

Новак заявил, что кабмин допускает введение полного запрета экспорта бензина
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Depositphotos

Кабмин РФ может ввести полный запрет на экспорт бензина, в том числе для производителей. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на нефтяном саммите в Татарстане, передает ТАСС.

«В период повышенного спроса мы вводили запрет не только для непроизводителей, но и для производителей. Поэтому, если посчитаем это целесообразным и того потребует ситуация, то мы введем и запрет на экспорт», — сказал он.

До этого в пресс-службе Минэнерго заявили, что полный запрет на экспорт топлива не рассматривается, колебания цен носят сезонный характер, а ситуация на российском рынке нефтепродуктов контролируема.

В то же время в июне сообщалось, что из-за роста оптовых цен на бензин в июне российские власти задумались о полном запрете экспорта этого топлива до конца октября 2025 года.

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что цены на бензин подстраиваются под биржевые механизмы, поэтому дорожать топливо может «без оглядки на государство» и с превышением инфляционных прогнозов.

Ранее водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина.

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