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Экономист предупредил о подорожании бензина с опережением темпов инфляции

Экономист Колташов: цены на бензин вырастут еще на 5%, обогнав инфляцию
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Depositphotos

Инфляционные издержки заранее закладываются в стоимости бензина в размере 5% на каждые полгода, то есть за год ожидаемое подорожание не превышает 10%. Однако цены подстраиваются под биржевые механизмы, поэтому дорожать топливо может «без оглядки на государство» и с превышением инфляционных прогнозов, объяснил в эфире Общественной Службы Новостей экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Когда у нас официальная инфляция порядка 10%, то удивляться тому, что в процессе цены на бензин выросли не стоит, — пояснил эксперт. — С другой стороны, биржа для того и существует, чтобы цены могли быстро меняться, в том числе могли быстро повышаться без оглядки на государство».

Он добавил, что сейчас возмущаться бесполезно, так как на стоимости уже успел отразиться биржевой механизм и рост базовых издержек в экономике, в результате чего они повысились. Причем стоимость бензина может дополнительно вырасти еще на 5%, опередив инфляцию, заключил экономист.

Напомним, на днях сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла по индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну. Таким образом, цена достигла максимальных показателей с начала года.

Кроме того, по итогам торгового дня подорожал и бензин Аи-92: за день его стоимость выросла на 1,59% — до 61 412 рублей за тонну. Тонна дизельного топлива также подорожала, ее цена составила 59 070 рублей.

Ранее россиян предупредили о росте цен на бензин.

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