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В России оценили возможность полного запрета экспорта бензина

РИА Новости: в РФ обсуждают полный запрет на экспорт бензина до конца октября
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Сергей Аверин/РИА Новости

Из-за роста оптовых цен на бензин в июне российские власти задумались о полном запрете экспорта этого топлива до конца октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, знакомых с данными по заседанию биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным источников агентства, в ходе заседания были подняты вопросы стабилизации цен на бензин. При этом было предложено ввести полный запрет на экспорт топлива как для нефтяников, так и для непроизводителей, среди которых трейдеры, нефтебазы и организации с производственной мощностью менее миллиона тонн в год.

До этого сообщалось, что стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже выросла по индексу Европейской части России на 1,36%, до 63 885 рублей за тонну. Таким образом, цена достигла максимальных показателей с начала года.

19 июня экономист, директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что цены на бензин подстраиваются под биржевые механизмы, поэтому дорожать топливо может «без оглядки на государство» и с превышением инфляционных прогнозов.

Ранее водителей призвали не обращать внимания на подорожание оптового бензина.

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