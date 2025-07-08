Казахстан и Россия совместно реализуют проекты на сумму более $56 млрд

Скляр: Казахстан и Россия реализуют вместе 171 проект на сумму более $56 млрд

Казахстан и Россия реализуют совместные промышленные проекты и расширяют сотрудничество на общую сумму $56 млрд. Об этом во время стратегической сессии выставки «Иннопром-2025» рассказал первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает ТАСС.

«Сейчас у нас в нашем портфеле инвестиционных совместных проектов 171 проект на сумму более $56 млрд», — сказал он.

Скляр также добавил, что ранее с Россией уже было реализовано 105 проектов на сумму более $21 млрд.

В конце ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что Казахстан продолжает развивать отношения с Россией, не обращая внимание на давление со стороны стран Запада. Сейчас обсуждаются другие крупные проекты, в частности в области атомной энергетики.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.