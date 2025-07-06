Министр финансов рассказал об ожиданиях роста экономики России в 2025 году

Силуанов: рост экономики РФ в 2025 году ожидается на уровне 1,5-2% ВВП

Глава министерства финансов России Антон Силуанов рассказал об ожидаемых показателях российской экономики в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в этом году в ведомстве ожидают динамику экономического роста в 1,5-2% ВВП.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований.

Как отметила глава Банка России, темпы снижения инфляции в РФ опережают ожидания регулятора. При этом, подчеркнула Набиуллина, текущие показатели по-прежнему превышают целевые значения как в годовом выражении, так и в месячных темпах.

Также председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что необходимо снижать ключевую ставку, ожидание этого очевидно. По его словам, инфляция снижается. К концу 2025 года она должна быть на уровне 7%. Парламентарий отметил, что «это посыл» Центрального банка России в отношении ставки, которая остается высокой.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.