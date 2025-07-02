Жапаров оценил уровень отношений Киргизии и России

Жапаров: между Киргизией и РФ нет политических разногласий и противоречий

Между Бишкеком и Москвой имеется полное взаимопонимание. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает РИА Новости.

«Между нашими странами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий», — сказал он.

2 июля Жапаров прибыл в Москву с рабочим визитом. В последний раз он приезжал в Москву 8 мая, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

До этого президент Киргизии посещал Россию в октябре прошлого года. Тогда политик принял участие в очередном заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств.

31 августа Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии и отметил успехи страны в социально-экономическом развитии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посетил Киргизию с официальным визитом.