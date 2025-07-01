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Минэкономики Германии оценило уровень опасности из-за срыва поставок газа

Правительство ФРГ снизило уровень опасности поставок газа
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Hannibal Hanschke/Reuters

Правительство Германии снизило уровень опасности поставок газа с уровня «тревоги» до уровня «раннего предупреждения», заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, поставки газа в Германию стали более стабильными, сегодня больше нет условий для уровня «тревоги».

Министр подчеркнула, что рынок все еще способен справиться с перебоями в поставках или спросом на топливо без необходимости введения нерыночных мер.

27 июня сообщалось, что правительство ФРГ рассматривает поправки в закон о внешней торговле, которые позволят предотвратить возможную сделку по продаже оператора газопровода «Северный поток — 2».

19 июня президент России Владимир Путин заявил, что рационального объяснения отказу Германии от российского газа не существует.

До этого премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.

Ранее в ФРГ рассказали, что Шредер по-прежнему позитивно отзывается о «Северном потоке».

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