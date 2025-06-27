Германия готовит законодательные изменения для блокировки «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ рассматривает поправки в закон о внешней торговле, которые позволят предотвратить возможную сделку по продаже оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный ответ властей на запрос депутатов от партии «Зеленые».

Как уточняет Der Spiegel, текущее судебное разбирательство в Швейцарии по вопросу трубопровода ограничивает правовые возможности Германии вмешаться в процесс продажи. Новые законодательные инициативы призваны устранить эти ограничения.

20 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток — 2», если европейские страны захотят этого. Германия и другие европейские потребители сами выбирают, покупать ли им российский газ через соответствующий газопровод, отметил вице-премьер.

В мае премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.

Ранее Владимир Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.