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Путин высказался об усилении БРИКС

Путин: БРИКС приобретает все больший вес в международных делах
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что объединение БРИКС приобретает все больший вес в международных делах. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.

«Я уверен, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации (БРИКС. — «Газета.Ru»), которая приобретает все больший и больший вес в международных делах», — сказал он.

В январе МИД Индонезии поблагодарил Россию за помощь со вступлением в БРИКС. В ведомстве подчеркнули, что участие страны в объединении является проявлением желания играть активную роль в поддержании глобального порядка.

Напомним, в приветственном письме участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин обозначил, что Россия совместно с БРИКС намерена развивать систему равноправного международного сотрудничества.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

Ранее Вьетнам стал партнером БРИКС.

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ПМЭФ – 2025
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