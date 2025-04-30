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Названы плюсы платежной системы стран БРИКС для россиян

Экономист Балынин: плюс платежной системы БРИКС — закрытые данные о платежах
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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал «Газете.Ru» пять плюсов международной платежной системы стран — участниц БРИКС — BRICS Pay (BRICS Pay — это международная платежная система, разработанная странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для упрощения и удешевления трансграничных расчетов в национальных валютах, минуя доллар и евро. Проект был запущен в 2018 году Деловым советом БРИКС и активно развивается с целью снижения зависимости от западных финансовых систем, таких как SWIFT, Visa и MasterCard).

«Во-первых, воспользоваться данной системой смогут граждане абсолютно любой страны мира. Во-вторых, валюта совершаемых операций будет национальной. Соответственно, не нужно заниматься конвертацией валют. Более того, предполагается, что будет даже сформирована возможность использования цифровых национальных валют, то есть в рамках BRICS Pay будут учтены современные тенденции. В-третьих, ожидается создание максимально удобного подхода к совершению платежей не только в розничном сегменте (BRICS Pay QR), но и бизнес-сегменте (BRICS Pay B2B). В-четвертых, информация о совершаемых платежах будет закрытой», — отметил экономист.

По его словам, в настоящее время недружественные страны активно используют информацию, отраженную в системе межбанковских операций SWIFT, при оказании политического и экономического давления, включая разработку новых санкций. Балынин сказал, что информация, отраженная в BRICS Pay, не будет доступна недружественным странам и позволит максимально свободно совершать торговые операции без риска вторичных санкций.

По мнению Балынина, пятый плюс — значительно упростится туризм на территории тех стран, где будет использоваться BRICS Pay. Экономист добавил, что в настоящее время в рамках BRICS Pay разрабатывается система лояльности путешественников. Балынин уверен, что это будет способствовать росту туристической привлекательности стран БРИКС. Увеличение турпотока приведет к дополнительному экономическому росту, подчеркнул Балынин.

28–29 апреля в Рио-де-Жанейро состоялась встреча глав МИД стран БРИКС. Это было первое министерское совещание после расширения блока до 11 членов, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Эфиопию, Индонезию и Иран. Стороны обсудили вопросы снижения зависимости от доллара, торговые войны, миротворчество и дипломатию, климатическое финансирование. Представители БРИКС решили укрепить сотрудничество и выступить единым фронтом по ключевым глобальным вопросам, включая торговлю, реформу международных институтов и устойчивое развитие. Ожидается, что эти обсуждения послужат основой для предстоящего саммита лидеров БРИКС, запланированного на июль 2025 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91%.

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