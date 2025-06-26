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Объем внутренней торговли стран БРИКС достиг $1 трлн

Глава РФПИ Дмитриев: внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн
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Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Объем внутренней торговли стран БРИКС достиг $1 трлн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Значимый рубеж, подтверждающий укрепление экономических связей и рост роли объединения в формировании новой архитектуры мировой экономики», — написал он.

Дмитриев добавил, что Россия продолжает укреплять связи бизнеса, в том числе с помощью делового совета БРИКС по поручению президента РФ Владимира Путина.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что работа по инициативам, которые Москва выдвинула в год российского председательства в БРИКС, станет главной задачей России на июльском саммите объединения в Рио-де-Жанейро.

В апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что торговля между Россией и другими странами БРИКС по итогам 2024 года на 90% велась в национальных валютах.

Ранее в МИД РФ рассказали об отношении БРИКС к западным санкциям.

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