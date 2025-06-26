Лукашенко призвал сохранить оставшийся от СССР рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе форума стран Евразийского экономического союза призвал не потерять оставшийся от СССР единый рынок, передает ТАСС.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся нам и еще оставшийся от Советского союза единый рынок», — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин в ходе форума отмечал, что уровень безработицы ЕАЭС сейчас составляет 2,8%. Он также заявил, что «пятерка» не намерена останавливаться на достигнутом, продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов.

26 июня президент России прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни президент РФ поучаствует в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается. При этом он отметил, что есть «какие-то шероховатости». Представитель Кремля назвал их «вполне естественным процессом».

Ранее Лукашенко упрекнул страны СНГ в эгоизме по отношению к России.