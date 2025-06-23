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В МВФ сообщили о последствиях для экономики из-за атаки США на Иран

В МВФ предупредили о рисках для мировой экономики из-за ситуации вокруг Ирана
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Sergei Karpukhin/Reuters

Ситуация в Иране может нести серьезные риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью агентству Bloomberg.

«Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так были крайне неопределенными», — сказала Георгиева.

Она предупредила, что удары США по Ирану, в частности, повлияли на стоимость энергоносителей. Однако, по словам эксперта, могут быть вторичные и третичные последствия. Какие именно, Георгиева уточнять не стала.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что цель атаки была достигнута, и ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Однако в Тегеране опровергли его слова, заявив, что удары США по ядерным объектам Ирана были «безрезультатными».

Удары США по Ирану решительно осудили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что это «безответственное решение грубо нарушает международное право», а также Устав ООН и резолюции Совбеза ООН.

Ранее СМИ узнали о послании Ирана Трампу с угрозой о «спящих ячейках».

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