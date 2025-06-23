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СМИ узнали о послании Ирана Трампу с угрозой о «спящих ячейках»

NBC: Иран пригрозил Трампу активизацией террористических ячеек в США
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Иран перед ударами США пригрозил американскому президенту Дональду Трампу активизировать внутри Соединенных Штатов «спящие террористические ячейки» в случае атак страны. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Иран отправил Трампу коммюнике в предшествующие ударам по его ядерным объектам дни», — рассказали источники.

Уточняется, что власти Ирана передали Трампу послание через посредника на саммите стран «Большой семерки» (G7) в Канаде.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. Как сообщил Дональд Трамп, главной целью американских военных воздушных сил (ВВС) стал завод по обогащению урана Фордо — на него был сброшен полный боезапас бомб.

В соцсети Truth Social глава Белого дома назвал серию ударов по Ирану «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира. Кроме того, он призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

В свою очередь в Иране, как пишет газета The New York Times, предупредили Трампа, что в ответ на удары США Тегеран может атаковать американские базы на Ближнем Востоке или организовать «террористические атаки» иранских доверенных лиц на Западе.

Ранее был раскрыт худший сценарий эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

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