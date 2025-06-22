Россиянам напомнили о запрете некоторых денежных переводов

Росфинмониторинг может заблокировать денежный перевод, если сочтет его подозрительным. Об этом в интервью «Прайм» заявила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

С 1 июня Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы на карту на срок до 10 дней. Нововведение направлено на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.

«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в «добропорядочности» перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены», — заявила эксперт.

Бочкина добавила, что под подозрение могут попасть небольшие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или другие необычные пользовательские операции.

До этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.

Ранее в России вступил в силу стандарт ЦБ для защиты платежей.