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В Госдуме объяснили смысл усиления контроля за денежными переводами россиян

Депутат Чаплин: контроль за денежными переводами нужен для защиты от мошенников
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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Усиление контроля за денежными переводами россиян – это важная мера по защите граждан от мошенников, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. В это же направлении должна работать мера по ограничению на выдачу наличных средств в банкоматах – применяться это будет как раз при подозрениях, что россиянин пытается снять деньги, так как стал жертвой преступников, объяснил он RT.

Российские банки наделят правом ограничивать выдачу наличных денег или приостанавливать переводы средств – это необходимо на тот случай, если появятся подозрения, что клиент совершает это действие под давлением мошенников, объяснил депутат.

«Мы не можем допустить, чтобы наши граждане становились жертвами злоумышленников, — подчеркнул он. — Эти меры помогут защитить их сбережения и предотвратить финансовые потери».

Напомним, с 30 мая в России вводятся ограничения на размер разовых денежных переводов при упрощенной идентификации через специальные сервисы. Сейчас, если человек хочет перевести более 15 тыс. рублей, банки проводят платеж по упрощенной идентификации, в том числе это касается иностранной валюты, если речь идет об эквивалентной сумме. Это подразумевает, что при переводе указываются ФИО и паспортные данные человека, в то время как полная идентификация требует также указания места регистрации, проживания, бенефициаров и целей денежного перевода.

Что касается снятия наличных, то с 30 мая в случае, если человек хочет получить крупные суммы, сначала будут проведены проверки на предмет мошенничества. При выявлении таких признаков банк наложит ограничение – снять можно будет не более 50 тыс. рублей в сутки за 48 часов.

Ранее Набиуллина назвала число приостановленных денежных переводов в России за месяц.

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