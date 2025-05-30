В России заработал лимит на переводы без открытия счета

В России заработал лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета

В России с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 29 мая 2024 года.

Закон вступил в силу с отсрочкой, чтобы банки успели адаптировать свои процессы идентификации и изменить внутренние регламенты. Новая норма не затрагивает клиентов, совершающих переводы со своих счетов. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.

До закона такие переводы не ограничивались по сумме, однако это не соответствовало международным требованиям в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Теперь при переводах от 100 тыс. рублей (или эквивалента в иностранной валюте) банки обязаны проводить полную проверку личности клиента.

Упрощенная идентификация, как и прежде, предполагает указание только паспортных данных. Она необходима при переводах от 15 тысяч рублей. С введением лимита при превышении порога в 100 тысяч потребуется уже стандартная, более строгая проверка.

Кроме того, с 15 мая 2025 года вступил в силу отдельный закон, ограничивающий действия дропперов — лиц, чьи счета используют мошенники для обналичивания похищенных денег. Если человек оказался в базе Центробанка, связанной с подозрительными операциями, то он сможет переводить не более 100 тысяч рублей в месяц — как себе, так и другим.

Ранее в России вступил в силу стандарт ЦБ для защиты платежей.