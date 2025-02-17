В России вступил в силу стандарт ЦБ для защиты платежей

В РФ вступил в силу стандарт безопасности QR-кодов для платежей и переводов ЦБ

В России в понедельник, 17 февраля, вступил в силу стандарт Центрального банка России, направленный на повышение безопасности операций с использованием QR-кодов. Об этом сообщили в Telegram-канале регулятора.

ЦБ пояснил, что стандарт может быть использован финансовыми организациями и компаниями из других сфер, применяющими QR-код для проведения платежей и переводов. С помощью нового регламента они получат возможность разработать внутренние меры защиты. При этом стандарт носит рекомендательный характер.

«В документе в зависимости от видов QR-кодов систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, а также представлены типовые способы защиты от этих угроз. Для внесения и снятия денег в банкомате по QR-коду также предусмотрены отдельные меры защиты», — говорится в сообщении.

11 февраля стало известно, что российским банкам дадут право ограничивать размер денежных переводов между физическими лицами суммой 100 тыс. рублей в месяц, если сведения об отправителе находятся в мошеннической базе ЦБ РФ. Это коснется тех случаев, когда против клиента не возбуждено уголовное дело.

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