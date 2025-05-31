На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

В России с 1 июня начнут блокировать подозрительные переводы

Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы с 1 июня
close
Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Росфинмониторинг с 1 июня 2025 года получит право приостанавливать денежные переводы россиян. Об этом сообщили на сайте финансовой разведки РФ.

«Появление новых способов и инструментов идентификации клиентов без личного присутствия, в частности введение эксперимента по видеоидентификации, должно осуществляться с учетом оценки рисков и организации в банках работы по недопущению использования информационных технологий в противоправных целях», — говорится в сообщении.

Мера позволит специалистам останавливать подозрительные переводы, связанные с мошенничеством, отмыванием средств или финансированием экстремистской деятельности. Помимо этого, инициатива позволит пресекать незаконную деятельность дропперов.

До этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.

Ранее в России вступил в силу стандарт ЦБ для защиты платежей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами