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Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам текущего года

Путин: инфляция в России в 2025 году может составить 7%
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Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что ожидает инфляцию в России по итогам этого года на уровне 7%.

»Банк России считает, что где-то по году мы выходим на 7-8% (по инфляции — «Газета.Ru»), я думаю, что это будет 7%, надеюсь на это», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что те меры, которые предпринимают российские финансовые власти для борьбы с инфляцией, дают положительный результат.

Как заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган, регулятор стремится стабилизировать инфляцию на целевом уровне в 4%.

До этого глава Сбера Герман Греф заявил, что Центробанк РФ может значительно снизить ключевую ставку до конца текущего года. По его словам, инфляция в РФ уже находится на достаточно низком уровне. При этом реальная ставка, то есть ставка ЦБ минус инфляция, составляет свыше 10%, что «очень много».

Ранее Путин раскрыл уровень годовой инфляции в России в июне.

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