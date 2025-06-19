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ЦБ обещал снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции

Набиуллина: ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ будет снижать ключевую ставку (сейчас 20%) по мере замедления инфляции в России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий. Но ставки (по вкладам) будут оставаться привлекательными», — подчеркнула глава ЦБ, выступая на макроэкономической сессии.

До этого Набиуллина в ходе ПМЭФ-2025 заявила, что ЦБ продолжит последовательно понижать инфляцию до целевого уровня в 4% для того, чтобы сохранить покупательную способность доходов россиян и обеспечить устойчивость планирования.

В прошлом году на ПМЭФ Набиуллина поставила себе задачу вернуть инфляцию к цели в 4% к ПМЭФ-2025. С 2020 года ЦБ не может достичь этого уровня инфляции. Согласно статистике Минэкономразвития РФ, с 3 по 6 июня 2025 года годовая инфляция в России ускорилась с 9,66% до 9,71%.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%.

Ранее Набиуллина обещала, что ЦБ будет настойчиво снижать инфляцию.

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ПМЭФ – 2025
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