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В ЦБ заявили, что борются с инфляцией ради граждан

ЦБ: Банк России борется с инфляцией, учитывая интересы населения
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

В Центробанке (ЦБ) РФ могут обеспечить в стране ценовую стабильность. Такое заявление сделал директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган, его цитирует ТАСС.

«‎Мы будем стараться, чтобы и инфляция была у цели, и чтобы экономический рост был устойчивым и сбалансированным»‎, — сказал он на Петербургском экономическом форуме.

По его словам, ЦБ стремится стабилизировать инфляцию на целевом уровне в 4%.

На ПМЭФ вице-премьер Александр Новак заявил, что ключевую ставку пора снижать и переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву. По его словам, инфляция в России в пересчете на год в последние семь недель уже ниже таргета Банка России, а реальная ставка выше, чем она была в начале года, и выше уровня во многих государствах.

Накануне глава Сбера Герман Греф заявил, что ЦБ РФ может значительно снизить ключевую ставку до конца текущего года. По его словам, инфляция в РФ уже находится на достаточно низком уровне. При этом реальная ставка, то есть ставка ЦБ минус инфляция, составляет свыше 10%, что «очень много».

Ранее россияне рассказали, чего ждут от снижения ключевой ставки.

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ПМЭФ – 2025
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