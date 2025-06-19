Набиуллина обещала, что ЦБ будет настойчиво снижать инфляцию

Набиуллина: ЦБ будет настойчиво добиваться снижения инфляции в России до 4%

ЦБ продолжит последовательно снижать инфляцию до целевого уровня в 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Прогноз по инфляции в 4% — это расчет, подкрепленный нашей решимостью», — подчеркнула она.

По словам главы ЦБ, возвращение инфляции к цели важно как для населения, так и для бизнеса.

«Это необходимо, чтобы сохранить покупательную способность доходов и обеспечить устойчивость планирования», — добавила она.

Набиуллина на ПМЭФ-2024 поставила себе KPI вернуть инфляцию к 4% к ПМЭФ-2025. ЦБ последние пять лет не может достичь целевых 4% по инфляции. По данным Минэкономразвития, с 3 по 6 июня годовая инфляция в России ускорилась с 9,66% до 9,71%.

Набиуллина в 2024 году подчеркнула, что прошлый KPI она выполнила. На ПМЭФ-2024 у нее была задача сохранить уровень доверия россиян к финансовой системе. За год объем депозитов россиян подскочил на 25%, или 10 трлн рублей, а значит — доверие граждан к финансовой системе было сохранено, отметила глава ЦБ.

Ранее Решетников заявил, что российская экономика стоит на грани рецессии.