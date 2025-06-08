В РФ заявили о подрыве доверия к ушедшим западным компаниям

Западным компаниям, которые покинули российский рынок после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, необходимо заново завоевывать доверие клиентов в случае возвращения в РФ. Об этом ТАСС заявил гендиректор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

«Все равно тут же базовое доверие. Понимаете, [важно] то, как уходили вендоры. <…> Доверие это очень долго зарабатывается», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ко многим западным компаниям доверие россиян пропало, так как некоторые из них, когда уходили, «жестоко» поступали с клиентами. По мнению Аронсона, даже если они вернутся в РФ, с ними многие не захотят работать.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что никого из зарубежных компаний не выгоняли из РФ. Глава государства подчеркнул, что западный бизнес сам принял решение уйти.

Путин отметил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить условия своего возвращения в Россию. Президент подчеркнул, что не против, чтобы они вернулись, однако прежде надо посмотреть, «кто как себя вел».

Ранее в Госдуме призвали запретить возврат в Россию компаний, финансировавших ВСУ.