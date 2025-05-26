Путин заявил, что РФ не выгоняла зарубежные компании с рынка

Россия не выгоняла зарубежные компании с рынка, они сами приняли решение уйти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке», — сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.

13 мая Путин сообщил, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить условия своего возвращения на российский рынок. Глава государства отметил, что не против, чтобы они вернулись в РФ, однако прежде, надо посмотреть, «кто как себя вел».

До этого президент РФ призвал по-человечески относиться к западным компаниям, которые покинули российский рынок. Он отметил, что некоторые из них покидали Россию «со слезами», под давлением элит стран Запада. Путин поручил правительству выработать для них определенные условия возврата.

Ранее в Госдуме призвали запретить возврат в Россию компаний, финансировавших ВСУ.