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В Минфине назвали ключевую ставку «сиюминутной проблемой»

Министр финансов РФ Силуанов: ключевая ставка является сиюминутной проблемой
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Александр Астафьев/РИА Новости

Ключевая ставка является сиюминутной проблемой. Об этом на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Ставка — это сиюминутная проблема, а институты — базовая, чтобы можно было говорить о росте», — заявил он.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Центробанка и переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву.

19 июня глава Сбера Герман Греф заявил, что ЦБ РФ может значительно снизить ключевую ставку до конца текущего года. По его словам, инфляция в РФ уже находится на достаточно низком уровне.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин спрогнозировал, что Центробанк снизит ключевую ставку с 20% до 16–17% к концу 2025 года.

Ранее россияне рассказали, чего ждут от снижения ключевой ставки.

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ПМЭФ – 2025
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