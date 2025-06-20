Новак заявил о необходимости снижения ключевой ставки

Индикаторы показывают необходимость снижать ключевую ставку Центробанка (ЦБ) РФ и переходить от управляемого охлаждения экономики к ее нагреву. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

«Уже пора снижать... На мой взгляд, нужно быстрее принимать решения, которые позволят экономику не заморозить, а дать ей возможность идти вперед», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, инфляция в России в пересчете на год в последние семь недель уже ниже таргета Банка России, а реальная ставка выше, чем она была в начале года, и выше уровня во многих государствах.

Накануне глава Сбера Герман Греф заявил, что ЦБ РФ может значительно снизить ключевую ставку до конца текущего года. По его словам, инфляция в РФ уже находится на достаточно низком уровне. При этом реальная ставка, то есть ставка ЦБ минус инфляция, составляет свыше 10%, что «очень много», отметил глава Сбера.

На прошлой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин спрогнозировал, что Центробанк снизит ключевую ставку с 20% до 16–17% к концу 2025 года. По его мнению, если ЦБ не снизит ключевую ставку на каком-либо из следующих заседаний второго полугодия 2025 года, это автоматически повысит вероятность уменьшения ставки более чем на 1 п.п. на последующих за ним заседаниях.

Ранее россияне рассказали, чего ждут от снижения ключевой ставки.